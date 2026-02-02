Ведущий "Грэмми" язвительно подколол Трампа за остров Эпштейна: президент США разразился угрозами

Тревор Ноа и Дональд Трамп / © Associated Press

Ведущий торжественной премии за заслуги в мире музыки "Грэмми-2026" Тревор Ноа язвительно подколол президента США Дональда Трампа за остров Джеффри Эпштейна.

Произошло это прямо на сцене, пишет Hollywood Reporter. Ведущий во время объявления победителя в номинации "Песня года" Тревор Ноа язвительно подколол действующего и бывшего президентов США - Дональда Трампа и Билла Клинтона. Ведущий иронично пошутил, что "Трамп хочет получить Гренландию, ведь острова Эпштейна больше нет, а ему нужен новый, чтобы проводили время с Клинтоном".

"Вот и все, "Песня года"! Это же "Грэмми", которую хочет каждый артист почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию. Что имеет смысл, потому что после того, как Эпштейна нет, ему нужен новый остров, чтобы проводить время с Биллом Клинтоном", - выдал ведущий церемонии.

Тревор Ноа / © Associated Press

Дональд Трамп уже отреагировал на такую шутку от Тревора Ноа. В соцсети Truth Social президент США заявил, что слова ведущего "Грэмми-2026" являются абсолютной ложью и клеветой. Трамп подчеркнул, что его никогда не было на острове Эпштейна и ничего с ним не связывает.

"Ноа сказал обо мне неправду, что Дональд Трамп и Билл Клинтон проводили время на острове Эпштейна. Неправда! Я не могу говорить за Билла, но я никогда не был на острове Эпштейна, ни где-либо поблизости, и до сегодняшнего ложного и клеветнического заявления меня никогда не обвиняли в том, что я там находился, даже фейковыми новостями", - подчеркнул Трамп.

Но на этом президент США не остановился. Он назвал Тревора Ноа "неудачником" и "жалким и бесталанным ведущим". При этом Трамп пригрозил ему судом и отметил, что в иске потребует от того значительную сумму средств.

Дональд Трамп / © Associated Press

"Ноа, полный неудачник, лучше выяснить факты, и быстро. Похоже, я отправлю своих адвокатов, чтобы они подали в суд на этого бедного, жалкого, бесталанного дурака-ведущего, и буду судиться на кучу денег. Приготовься, Ноа, я собираюсь с тобой немного повеселиться", - выдал президент США.

Отметим, остров Джеффри Эпштейна стал известным как центр международной сети сексуальной эксплуатации и торговли людьми. По данным следствия, финансист привозил туда несовершеннолетних девушек для сексуального насилия. В этом участвовали в том числе и гости острова, среди которых фигурируют имена влиятельных политиков, бизнесменов, королевских особ и звезд шоу-бизнеса. Трампа связывают с Эпштейном, поскольку они с финансистом были давними друзьями.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как прошла торжественная церемония "Грэмми-2026". Например, певец Джастин Бибер удивил появлением на сцене в трусах и носках, а вот артистка Леди Гага напугала образом.