Ведущий "Хто зверху" Богдан Буше рассказал, как у него проявляется синдром Гийена-Барре

Ведущий проекта "Хто зверху" Богдан Буше Шелудяк рассказал поклонникам, как чувствует себя.

В сторис своей страницы в Instagram ведущий, которому трудно говорить, запостил видео, где медленно рассказывает, на что сейчас ему похоже его состояние. Буше также признался, что у него немеют конечности, расфокусированно зрение и плохая координация.

"Могу рассказать о своем состоянии. Вспомните, когда вы очень сильно напивались. Очень сильно. Вот такое состояние у меня, только я все нормально понимаю, но тело не может быстро реагировать на команды мозга", – рассказал Шелудяк.

Богдан Шелудяк рассказал, как чувствует себя после того, как ему поставили страшный диагноз

Между тем поклонники коллеги Буше, ведущей Леси Никитюк забросали ее вопросами, почему она до сих пор не навестила Шелудяка в больнице. Звезда поторопилась ответить злым языкам, что к Богдану не пускают, потому что у него очень ослаблен иммунитет.

Напомним, что на днях актеру и ведущему Богдану Буше установили диагноз – синдром Гийена-Барре. Во время этой болезни иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы. Болезнь излечима, но очень редка. Ведущему тяжело говорить и он не может передвигаться без помощи.

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