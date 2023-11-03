Ведущий "Хто зверху" Богдан Буше рассказал, как у него проявляется синдром Гийена-Барре

Богдан Шелудяк описал, на что похоже его состояние.
Ведущий проекта "Хто зверху" Богдан Буше Шелудяк рассказал поклонникам, как чувствует себя.
В сторис своей страницы в Instagram ведущий, которому трудно говорить, запостил видео, где медленно рассказывает, на что сейчас ему похоже его состояние. Буше также признался, что у него немеют конечности, расфокусированно зрение и плохая координация.
"Могу рассказать о своем состоянии. Вспомните, когда вы очень сильно напивались. Очень сильно. Вот такое состояние у меня, только я все нормально понимаю, но тело не может быстро реагировать на команды мозга", – рассказал Шелудяк.
Между тем поклонники коллеги Буше, ведущей Леси Никитюк забросали ее вопросами, почему она до сих пор не навестила Шелудяка в больнице. Звезда поторопилась ответить злым языкам, что к Богдану не пускают, потому что у него очень ослаблен иммунитет.
Напомним, что на днях актеру и ведущему Богдану Буше установили диагноз – синдром Гийена-Барре. Во время этой болезни иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы. Болезнь излечима, но очень редка. Ведущему тяжело говорить и он не может передвигаться без помощи.
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