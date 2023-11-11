Ведущий "Хто зверху" Шелудяк показался в облупленной палате, в которой лежит две недели в больнице

Ведущий шоу "Хто зверху" Богдан Буше Шелудяк постепенно поправляется после того, как две недели назад ему установили редкий диагноз – синдром Гиена-Барре.

Все это время звезда находится на стационаре в больнице. На этот раз в сторис своей страницы в Instagram Буше рассказал, что кто-то прислал ему букет красных роз:

"Помните, я вас просил не слать мне молитвы, потому что мне кажется, что вы меня отпеваете. Мне прислали цветы. Немного шок. Спасибо, что без венка", – пошутил ведущий.

Богдан Буше / Фото: instagram.com/bushe8

Когда Шелудяк показывал букет, он засветил палату, в которой лежит в больнице. В палате Шелудяка облупленные стены и порванный пол, что очень огорчило фанов знаменитости.

Богдан Шелудяк показал палату, в которой лежит две недели, и огорчил ее состоянием

Отметим, что ведущий поделился, как чувствует себя после двух недель борьбы с болезнью:

"Удивительные ощущения. Почти две недели просто выпали из жизни. Лежал и ждал, пока станет легче. Будто я был в каком-то сонном параличе, где все видел и понимал, но скован по рукам и ногам", – рассказал Шелудяк.

Богдан Буше / Фото: instagram.com/bushe8

Богдан Буше / Фото: instagram.com/bushe8

Напомним, ранее Богдан Шелудяк поделился, как именно у него проявляется синдром Гиена-Барре.

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