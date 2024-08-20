Ведущий известного телеканала честно признался, есть ли у него бронь от мобилизации

Также Слава Демин рассказал о своих доходах во время войны.
Украинский ведущий Слава Демин честно признался, есть ли у него бронь от мобилизации.
Шоумен ведет одно из шоу на телеканале "ДОМ". Как признается Демин, он не официальный работник, а выполняет свою работу как физическое лицо-предприниматель. Поэтому телеканал оплачивает услуги ведущего на счет ФЛП. Бронь Славе Демину от мобилизации не предоставляется.
"У меня нет трудовой книжки на телеканале. Я как ФЛП выступаю, и они мне просто оплачивают мои услуги. Я не являюсь официальным работником канала, поэтому я не забронирован", — рассказал ведущий на проекте "Ранок у великому місті".
Также Слава Демин рассекретил свои доходы. Знаменитость говорит, что в месяц зарабатывает от 3 до 5 тысяч долларов. Доход ведущему приносит работа на радио и телеканале, YouTube и блог. Впрочем, как говорит Слава, заработок не всегда стабилен. Особенно на YouTube-канале. Как признается Демин, иногда монетизации не хватает, так что он выходит даже в минус.
"Сейчас, мне кажется, моя прибыль составляет от 3-х до 5 тысяч долларов в месяц. Я хочу здесь уточнить. Монетизация на YouTube, но с этой монетизации я получаю не так много, иногда работаю в минус. Потому что мне нужно заплатить за продакшн. У меня большая команда, которая работает над выпусками. Прошлый месяц у меня был по YouTube минус", — признался ведущий.
Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк откровенно рассказал о своем бюджете. Артист признался, кто из них с возлюбленной зарабатывает больше и как они поделили расходы.
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