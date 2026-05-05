Ведущий "Караоке на майдані" ХАС перенес серию операций и ошеломил своим диагнозом

Украинский певец ХАС, который стал ведущим популярного шоу «Караоке на майдані», откровенно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, из-за которых был вынужден поставить карьеру на паузу.

Так, длительное время артист не появлялся на сцене, что изрядно встревожило его поклонников. Как оказалось, причина — в сложном лечении. В интервью программе «Ближче до зірок» 35-летний исполнитель признался, что имеет врожденный порок почек и в последнее время проходит длительный курс операций. По словам ХАС, сейчас он физически не готов вернуться к активным выступлениям и уже пересмотрел подход к работе.

«Мне тяжело без сцены. Сейчас я прохожу ряд операций, лечений. У меня каждые две недели была операция с наркозом по три часа, и первое, о чем я подумал лежа: "Боже, как я хочу на сцену". Ясно, что это не произойдет сейчас, потому что физически я все еще не могу этого сделать. Но когда смогу, то сделаю, возможно, два концерта в год, а не как было 70-100 в год», — поделился артист.

Артист объяснил, что решение уйти со сцены вызревало постепенно. Несмотря на аншлаги и полные залы, он чувствовал, что больше не может продолжать в привычном ритме — сначала по психологическим и моральным причинам, а затем и из-за физического состояния.

«Я завершил гастрольную деятельность тогда, когда все мои концерты имели солд-ауты. Коллеги по цеху спрашивали, плохо ли продавались билеты. Пусть бы у каждого так "плохо" продавалось. Я ушел тогда, когда понял, что больше не могу по личным причинам — психологическим, моральным, а потом уже и физическим, по состоянию здоровья», — добавил звезда.

