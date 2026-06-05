Ведущий "Караоке на Майдане" удивил зрителей неожиданным трюком в новом выпуске

Съемки "Караоке на Майдане"

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Легендарное "Караоке на Майдане" на телеканале ТЕТ продолжает удивлять яркими моментами, неожиданными историями и искренними встречами. Проект не только открывает новые таланты, но и объединяет украинцев вокруг важной благотворительной миссии.

Во время отбора одна из участниц, которая стремилась попасть в игру, решила привлечь внимание ведущего ХАСа довольно нестандартным способом — стала на руки. Ведущий не растерялся и мгновенно повторил ее движение, чем вызвал оживленную реакцию зрителей.

«Таким ты меня не удивишь, я на голове еще умею стоять и фляк могу сделать. Здесь петь надо», — с улыбкой прокомментировал ХАС.

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Съемки «Караоке на Майдане»

Не менее эмоциональным стало появление Игоря Кондратюка, который посетил проект, чтобы представить особенного участника — бойца Национальной гвардии Украины Юрия Маленко.

«Я еще в самой первой программе хотел привести этого парня. Это историческая фигура во многих смыслах: он участвовал в последней программе „Караоке на Майдане“, которую я вел 6 января 2019 года. Юрий Маленко является героическим защитником, бойцом Нацгвардии», — рассказал Игорь Кондратюк.

Съемки «Караоке на Майдане»

На сцене Юрий исполнил авторскую песню «Жити», созданную уже после ранения: «Песня была написана, когда я лежал с ранением в госпитале».

В то же время проект «Караоке на Майдане» продолжает свою главную миссию — сбор средств в поддержку реабилитационного центра «Титанові», ведь телеканал ТЕТ и «Королівський смак» вернули легендарное шоу со сверхважной целью — поддержать ветеранов, которые проходят восстановление после тяжелых ранений, чтобы у них была возможность вернуться к полноценной жизни.

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Съемки «Караоке на Майдане»

Приобщиться к инициативе и поддержать наших защитников может каждый зритель. Для этого достаточно отсканировать QR-код, который появляется на экране во время телеверсии программы.

Следующие съемки «Караоке на Майдане» состоятся уже 27 июня в 11:00 на Контрактовой площади в Киеве.

Смотрите «Караоке на Майдане» каждое воскресенье в 11:00 на телеканале ТЕТ, поддерживайте украинских героев и приближайте победу вместе с любимым народным шоу.

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