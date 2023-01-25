Ведущий Константин Грубич шокировал кадрами того, во что превратили Чернобыльскую зону российские оккупанты

Ведущий "Сніданку з 1+1" Константин Грубич первым из журналистов в новом году поехал на Чернобыльскую АЭС, чтобы посмотреть, как сейчас работает атомная станция, насколько налаживается там рабочий процесс после деоккупации.

В зону отчуждения ведущий отправился вместе со своей дочерью, журналисткой "Сніданку" Владой и сыном, видеооператором-волонтером Ярославом.

Константин Грубич съездил в Чернобыльскую зону / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В прошлом году в конце февраля российская армия почти полностью разбила территорию Чернобыльской АЭС, причинив финансовый ущерб на миллионы долларов. Местные жители и работники станции рассказали, что россияне все таскали, воровали, грабили, крушили и разрушали. Залезали в самые маленькие щели. Но украинский флаг на коммуникационной башне смог пережить оккупацию – его русские солдаты так и не решились снять.

Константин Грубич съездил в Чернобыльскую зону / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Все было разбито, все приборы, процессора повытаскивали, оперативную память. А на этих системных блоках были установлены специальные программы обсчета. Разведены радиоактивные растворы, то я не знаю, они их поразбивали или выпили, но я вам говорю, это ужас", – комментирует генеральный директор ГСП "Экоцентр" Сергей Киреев.

Спецгруппа "Сниданка" в лице трио Грубичев побывали в зоне отчуждения после деоккупации

Но самое главное, что радиационный фон за время оккупации, к счастью, не изменился – он на том же уровне, что и до войны.

Константин Грубич также показал, что оккупанты сделали с Рыжим лесом – всюду вырыты окопы и блиндажи. А сама Припять без сталкеров и туристов значительно захламилась.

Константин Грубич съездил в Чернобыльскую зону / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Константин Грубич съездил в Чернобыльскую зону / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Константин Грубич съездил в Чернобыльскую зону / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Константин Грубич съездил в Чернобыльскую зону / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Все службы Чернобыльской АЭС работают в штатном режиме. С началом апреля сюда вернулись вахтенные работники и понемногу восстанавливают разбитую технику с помощью государства и международных коллег. Здесь была украдена почти вся техника, а то, что не украли – испортили. Многие авто разбиты – по некоторым проехались на танках.

До начала полномасштабного военного вторжения в Чернобыль приезжало много туристов. Были сделаны туристические карты, по которым могли передвигаться посетители АЭС. Сегодня, к сожалению, это невозможно. Российская армия могла заминировать много прилегающей территории, так что сейчас это опасно для жизни. Разминирование уже началось, но не везде.

До 24 февраля 2022 года слоганом этой известной на весь мир территории вокруг Чернобыльской АЭС была "Зона отчуждения – зона возрождения". Своим варварским вторжением российские захватчики перечеркнули путь на возрождение, говорит Константин Грубич. Но уже даже сейчас, не дожидаясь победы Украины, здесь ведутся восстановительные работы и налаживается жизнь. Верим, что благодаря нашим замечательным людям все вернется и даже станет еще лучше, чем было.

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