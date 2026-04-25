Ведущий "Миколиної погоди" честно признался, почему в 71 год остался без семьи, и жалеет ли об этом

Звезда программы «Миколина погода» ведущий Николай Луценко, который недавно раскрыл сумму пенсии, поделился личными размышлениями о жизни без семьи и объяснил, как на самом деле относится к одиночеству.

Так, за 71 год жизни шоумен ни разу не был женат и не имеет детей. Впрочем, сегодня он воспринимает это спокойно и даже с определенной философией. По словам Луценко, одиночество — это не всегда трагедия, ведь даже в браке люди могут оставаться наедине со своими переживаниями.

«Я все профукал. Но иногда думаю, что так и должно было быть. Потому что иногда есть семья и все, но потом думаешь, что лучше бы этого не было. Знаете, какие бывают случаи… От одиночества никто не застрахован. Бывают семьи, а потом оно все куда-то девается. Человек как рождается одиноким, так и уходишь тоже один. Как ни крути — человек одинок. Всякое бывает в жизни. Здесь ничего страшного нет. Это нормально. Надо принимать как оно есть», — рассказал знаменитость в интервью "РБК-Украина".

Артист добавляет, что раньше часто задумывался над этим и даже пытался понять, не совершил ли ошибки. Однако со временем отпустил эти мысли и принял собственный жизненный путь без нареканий.

«А это продуктивно (жалеть о прошлом — прим. ред.)? Я себя укушу за локоть или за что надо? Думал много на эту тему. Сам себя спрашиваю, что я не так сделал. Но потом успокоился», — с юмором подчеркнул шоумен.

Сейчас Луценко довольно скептически относится к возможности изменений в личной жизни. Он считает, что для всего есть свое время, и примеры поздних романов в шоу-бизнесе его не вдохновляют. В частности, ведущий вспомнил певицу Шер, которая строит отношения с младшим на 40 лет возлюбленным.

«Природой заложен такой репродуктивный возраст — точно врачи это скажут. Соловьи поют только в мае. А то можно людей потуманить и в 80. Ну нет… Шер, например, нашла себе какого-то молоденького. Ну и что? Это ей надо для шоу-бизнеса. А мне это не надо. Я нормально себя чувствую. У меня и друзей раз-два. Главное — в гармонии с самим собой», — подчеркнул ведущий.

