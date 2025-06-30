Ведущий "Миколиної погоди" разоблачил ошибку в своем возрасте: сколько лет звезде на самом деле

Николай Луценко

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Звезда программы "Миколиної погоди" Николай Луценко, который ранее раскрыл размер своей пенсии, рассекретил свой настоящий возраст.

Знаменитость впервые акцентировал внимание на том, что в Сети в его биографии в "Википедии" указана неправильная дата рождения. Дело в том, что на официальном сайте отмечается, что сейчас Николаю Луценко 75 лет, но, по словам самой звезды, это ложь.

Поэтому Николай Николаевич расставил все точки над "і". Он признался, что на самом деле моложе указанного возраста аж на целых четыре года. Ведущий уточнил, что в этом году недавно, а именно 1 июня, ему исполнился 71 год.

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Николай Луценко

"1 июня исполнилось 71. Не верьте "Википедии", никому и ничему", — подчеркнул звезда в интервью Алине Доротюк.

Журналистка сразу обратилась к публике с просьбой исправить недостоверную информацию в "Википедии".

Напомним, недавно Николай Луценко шокировал заявлением о своем опыте пребывания за решеткой. Ведущий объяснил, как туда загремел и почему его соседом по камере оказался звездный актер, с которым они учились в вузе.