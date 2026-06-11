Ведущий программы «Караоке на Майдане» ХАС перенес четвертую операцию на почке и вышел на связь

ХАС / © Партия регионов

Реклама

Украинский ведущий программы «Караоке на Майдане» ХАС перенес четвертую операцию на почке и временно исчез из эфира.

В последние дни зрители заметили, что ХАС не появляется в студии вместе с коллегами. Причину его отсутствия озвучила соведущая Дарья Кудимова во время одного из выпусков «Утра дома». Она сообщила, что телеведущий находится на больничном и проходит реабилитацию. Команда программы поддерживает коллегу и ждет его возвращения. Сам ХАС уже вышел на связь с поклонниками и рассказал о своем состоянии.

«Наше солнышко, ты знаешь, что мы очень по тебе скучали! Мы тебя очень поддерживаем и ждем в студии „Утро дома“. Отдохни и возвращайся», — обратилась к коллеге Дарья Кудимова.

Реклама

ХАС

Впоследствии стало известно, что ведущий находится в больнице после очередного хирургического вмешательства. По словам ХАСа, операция была плановой и стала уже четвертой из-за проблем с почкой. Несмотря на сложный период, он не теряет оптимизма и даже находит силы шутить.

«Я бы назвал свое самочувствие удовлетворительным после операции, не могу сказать, что чувствую себя „вау“. В нашей зачетной книжке поставили бы „удовлетворительно“», — поделился телеведущий.

ХАС

Кроме того, ХАС поблагодарил всех, кто поддерживает его во время лечения и присылает теплые слова.

«Всем огромное СПАСИБО за поддержку! Это точно далеко не „вау“-период в жизни, потому что как-то все навалилось… Говорят, что нам не подбрасывают того, что нам не по силам“», — написал он в своем Telegram-канале.

Реклама

Напомним, недавно ХАС удивил зрителей неожиданным трюком в новом выпуске.

Новости партнеров