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Ведущий шоу "Твій День" Владимир Рабчун признался, чем его ошеломила Людмила Барбир

Ведущий шоу "Твій День" Владимир Рабчун признался, чем его ошеломила Людмила Барбир

пресслужба каналу "1+1"

Ведущий также рассказал интересные подробности о себе.

В будни на "1+1" в эфир выходит новое дневное инфотейнмент-шоу "Твій День", в котором зрители вместе с ведущими и приглашенными гостями и экспертами могут прожить главные события в легком формате.

Всего в проекте семь ведущих, один из них – Владимир Рабчун, который почти 15 лет работал на телевидении и радио в Израиле: был редактором, ведущим и даже военным корреспондентом.

Эксклюзивно для ТСН.ua Владимир рассказал о возвращении на Родину и как "Твій День" изменил его жизнь.

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

Недавно на "1+1" состоялась премьера шоу "Твій День". Какие ощущения после первого эфирного недели?

– "Твій День" – невероятный проект. На самом деле, все что я хотел – нашел именно здесь и с этой командой. Все знакомо, настолько классное, теплое, родное. Такое ощущение, будто "Твій День" был со мной всегда.

Как тебя приняли опытные коллеги "1+1", команда канала?

– Меня и всю команду "Твого Дня" очень тепло приняли в телесемействе плюсов. За кулисами царит классная атмосфера и ощущение – как будто мы старые друзья! Здесь многие любят спорт – и нас это сближает. Могу похвастаться, что участвую в акции #плюсибіжать и дважды становился призером недели в номинации "Ходьба". Кстати, есть коричневый пояс по карате. Был ошеломлен, когда узнал, что в Люды Барбир есть черный пояс по айки-дзюцу.

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

В студии вы много импровизируете: это помогает или мешает работать. Насколько тебе близок такой подход?

– Мне очень близок такой подход, ведь это – возможность высказать свою точку зрения искренне и по-настоящему. Услышать точку зрения наших зрителей и после этого обсуждать, как дома с друзьями. Это настолько живая штука, история о реальной жизни.

Как выглядит твой идеальный день?

– Мой идеальный день начинается с завтрака не спеша. Любимая работа, после чего занятия спортом. Время на книгу, просмотр какого-то фильма. И уже на 26 часу этого дня можно уже поспать.

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

Какими качествами должен обладать ведущий, чтобы удержать зрителя перед экраном в потоке новых трендов Instagram и TikTok?

– Я думаю секрет кроется в харизме. Но в это понятие входит много компонентов: кому-то нравится голос, а кому внешний вид ведущего. А кто-то просто хватает тему и начинает ее круто развивать, и это тоже нравится. Лично я считаю, что надо быть разнообразным. Важно делиться своими мыслями, опытом, слышать и чувствовать зрителей. Находить и передавать ценную информацию для них. Обратная связь очень важна.

За свою телевизионную карьеру тебе пришлось поработать и на радио, военкором и ведущим новостей, как этот опыт повлиял на тебя?

– Радио и телевидение – это разные миры. Классно быть на радио, но идеально быть на телевидении, я всегда об этом мечтал. Каждый новый опыт менял, делал лучшим, развивал профессионализм. Так интересно, первое ток-шоу в котором я работал, называлось "Герой дня". Следующее называлось "День". И сейчас я в "Твій День". Наверное, это была судьба с самого начала.

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

На скольких языках разговариваешь?

– Украинский, русский, английский, иврит. Я изучал немецкий, но свободно на этом языке не разговариваю.

Чем любишь заниматься в свободное время и какие у тебя хобби?

– Я с детства гонял "инлайн агрессии". Это – катание на роликовых коньках, но с трюками. После того, как я пять раз ломал себе кости из-за этого увлечения с трюками я завязал. Я люблю кататься на роликах. По нынешним хобби – люблю тренироваться в спортзале, занимаюсь кроссфитом. Люблю книги, а также прогулки по городу, а еще авиация: мечтаю получить лицензию частного пилота.

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

Напомним, ранее ведущая шоу "Твой День" и экс-пресс-секретарь Ющенко ответила, почему ушла из политики в шоу-бизнес. Ирина Ванникова также заинтриговала вероятными отношениями с известным музыкантом.