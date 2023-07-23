Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев оказался в эпицентре ночного ракетного удара по Одессе российскими оккупантами.

"Калибры", "Ониксы", Х-22, Искандер-К и баллистические Искандер-М: российские террористы ударили по Одесской области по меньшей мере пятью видами ракет всех видов базирования. Это была мощная атака на город с начала полномасштабной войны.

Гордеев приехал на первое ежегодное волонтерское мероприятие Social Camp 2023 Odesa рассказать о доверии в коммуникации лидеров, насколько большой кредит доверия нужен, чтобы эффективно заниматься волонтерской деятельностью, как ускорять большое собрание, в том числе с помощью силы ТВ. Группа 1+1 media стала генеральным медиапартнером события.

Ночью после выступления ведущий отдыхал в отеле, когда объявили воздушную тревогу и угрозу обстрела.

"Мы командой из Social Camp и Superhumans жили в отеле возле порта. Все проснулись от взрывов, здание трясло. Мы спустились в укрытие, ребята Superhumans с протезами, хоть им и сложно спускаться – все вместе идем, помогаем друг другу. Все хорошо. Этой ночью в Одессу летели ракеты всех калибров – и с моря, и с суши. Почти не спал, утром пошел в Собор, удалось зайти внутрь. Сейчас там работают волонтеры. Служители храма очень молчаливы, не готовы общаться, а коммунальщики радуются, что живы. Друзья, не пренебрегайте собственной безопасностью и спускайтесь во время тревог в укрытие", – рассказал ведущий.

Егор Гордеев показал последствия ракетного удара по Одессе 23 июля / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Егор Гордеев показал последствия ракетного удара по Одессе 23 июля / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Егор Гордеев показал последствия ракетного удара по Одессе 23 июля / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также Гордеев показал последствия обстрела коллегам и зрителям "Сніданку. Вихідний" на 1+1 Украина.

Егор Гордеев показал последствия ракетного удара по Одессе 23 июля / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Егор Гордеев показал последствия ракетного удара по Одессе 23 июля / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Предварительно, по данным ОВА, во время ракетной атаки Одессы пострадал находящийся под охраной ЮНЕСКО исторический центр. Разрушены шесть жилых домов, повреждены два памятника архитектуры, в том числе Дом ученых, храм, изуродованы десятки автомобилей. Многие здания остались без окон и дверей, повреждены крыши и фасады.

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