Ведущий Соломка резко прошелся по Камалии после ее обиды в его сторону: "Таланта не прибавилось"

Украинский ведущий Вячеслав Соломко отреагировал на острое высказывание Камалии в его сторону.

Дело в том, что между звездами недавно разразился серьезный скандал. Сначала Соломко обвинил украинский шоубиз в лицемерии и к примеру привел Камалию. По мнению ведущего, именно ей некоторые знаменитости льстят, чтобы попасть на премию, которую она организует с экс-супругом. И тогда же назвал певицу "бездарной".

В свою очередь, Камалия ответила на такие упреки и назвала шоумена в ответ "глупеньким" и "обиженным". Но на этот раз Вячеслав снова не заставил себя ждать с реакцией. В интервью "Люкс ФМ" он резко обвинил певицу в надменности и заверил, что даже после этого не откажется от своих слов.

"После этих слов таланта ей не прибавилось. Я по крайней мере этого не заметил. Мне понравилась ее фраза: "Хочешь, чтобы о тебе все узнали – обидь королеву". Камалия, мне кажется, где-то высоко за облака взлетела... Королева – это Полякова, Тина Кароль, Мадонна, Шер, Селин Дион… Но если артистка, песни которой не знает никто, считает себя королевой, то надо немного спуститься вниз. Трудно называть тебя королевой, если все знают, кто твой муж, но никто не знает ни одной твоей песни. Ты, возможно, и королева, но точно не эстрады, а какого-нибудь другого места", - заявил ведущий.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кроме того, Соломко с иронией обратился к команде Камалии с просьбой отблагодарить его за ее пиар. И объяснил, что видит в творчестве исполнительницы не талант, а экс-мужа, миллиардера Мохаммада Захура.

"Камалии стоило бы поблагодарить меня, потому что именно благодаря мне о ней все узнали и вспомнили. Камалия, с вас 30 евро за пиар! Я оценивал ее профессиональную деятельность. Я аргументировал свое мнение, что никто не знает ее песен. Как можно говорить о таланте артистки, если никто не знает ее песен. Где талант? Талант определяется на сцене, а не только благодаря тому, что все знают, кто ее муж", – добавил шоумен.

Напомним, недавно блогер Леон, который крутил роман с певицей Анной Тринчер, впервые рассекретил конфликт, который помешал их любви.

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