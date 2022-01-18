Ведущий ТСН на свой день рождения сменил стиль и его невозможно узнать

Ведущий ТСН на свой день рождения сменил стиль и его невозможно узнать

Святослав Гринчук удивил новым спортивным образом.

16 января единственный мужчина-ведущий новостей ТСН на 1+1 Святослав Гринчук отметил свой день рождения.

Ему исполнилось 37 лет. И уже в понедельник, 17 января, коллеги по Сніданку з 1+1 Неля Шовкопляс и Егор Гордеев после завершения прямого эфира устроили сюрприз и поздравили Святослава. Они посетили студию ТСН в масках-символах зимней Олимпиады-2022 в Пекине – панды Бин Дунь Дунь в ледяных доспехах и героя-фонарика Сюэ Жун Жун. Талисманы означают силу, чистоту, дружбу и гармоническое взаимодействие культур.

Символы Олимпиады 2022

Ведущие "Сніданку" удивили именинника, подарив ему спортивный костюм из официальной формы олимпийской сборной Украины образца 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). Именно туда ездил Святослав на зимнюю Олимпиаду-2018.

Спортивная экипировка разработана в синих и желтых цветах, а также специальный принт под названием «Золотой колос»: желтое пшеничное поле на голубом фоне, символ плодородия украинской земли.

Святослав Гринчук с олимпийским призером Александром Абраменко на Олимпиаде 2018 / пресс-служба канала "1+1"

"Святослав, мы знаем, что ты начинал свою журналистскую карьеру с репортажей на масштабных спортивных событиях и очень любишь спорт, а также, что ты ярый фанат Олимпийских игр, который болеет за наших спортсменов, и накануне долгожданных зимних Олимпийских игр решили подарить тебе фирменный костюм-талисман и обратились в Национальный Олимпийский Комитет. Подбери себе к нему из своей коллекции классные носки (Святослав ярый коллекционер носков, как Джастин Трюдо – прим. ред.)", – сказала Неля Шовкопляс.

Святослав Гринчук / пресс-служба канала "1+1"

В свою очередь Егор Гордеев добавил:

"На олимпийском костюме есть шевроны: герб Украины и НОК, надпись Ukraine, и вдобавок мастера вышили специально для тебя – имя Hrynchuk Svyatoslav, эмблему 1+1, надпись TSN Olympic reporter. Пусть костюм станет для тебя счастливым и принесет победы и в спорте, и в жизни. Свят, болей за украинских героев в нем! Поддержим украинскую команду на зимней Олимпиаде вместе!".

Неля Шовкопляс, Святослав Гринчук и Егор Гордеев / пресс-служба канала "1+1"

пресс-служба канала "1+1"

Святослав начинал свою журналистскую карьеру как спортивный репортер, работал на крупнейших футбольных турнирах, и на Олимпиаде, и Паралимпиаде-2018. В новостях и в своих соцсетях рассказывает о спортивных победах. Ждем в утренних выпусках ТСН от Святослава Гринчука классные новости из Олимпиады -2022 в Пекине.

Кстати, Пекин стал первым городом, принимавшим три международных события: летние Олимпийские игры, зимние Олимпийские игры и Азиатские игры.

Украинские спортсмены на Олимпиаде-2022 в Пекине будут представлены в таких видах соревнований: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, прыжки с трамплина, сноубординг, фигурное катание, фристайл, шорт-трек.

Напомним, что Олимпиада объединяет народы со всех континентов. В олимпийском гербе есть изображения 5-ти соединенных колец, символизирующих 5 частей света: голубое – Европу, черное – Африку, красное – США, желтое – Азию, зеленое – Австралию.

Читайте также: