Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Ведущий Вадим Абрамов предал Украину и во время войны пошел развлекать россиян

Ведущий Вадим Абрамов предал Украину и во время войны пошел развлекать россиян

Дата публикации
Просмотры
3627
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ведущий Вадим Абрамов предал Украину и во время войны пошел развлекать россиян

Фото: Вадим Абрамов/Facebook

Украинский телеведущий Вадим Абрамов шокировал поклонников своей позицией относительно войны в Украине.

Уроженец Киева, известный ведущий Вадим Абрамов, решил в войне поддержать страну-агрессора.

В общем, ставший популярным в Украине телеведущий после начала полномасштабного вторжения решил остаться в России. Абрамов не говорит правду о том, какие ужасы в его родной стране совершают оккупанты.

Более того, ведущий решил развлекать россиян. Вадим пошел работать на российский пропагандистский телеканал. К слову, Абрамов в России стал ведущим развлекательного шоу.

@gopatsa #украина # #украина #укррек #рекомендации #укррекомендации #украинскийтекток #укрктокток #шоубизнес #украинскийшоубиз #новости #новостиукраины #вадимабрамов #ревизор #измена #программа #ведущий #украинскийшоубизнес #шоубиз #новыйканал # рекомендация

Украинские поклонники, которые ждали поддержки знаменитости, были шокированы его поведением, поэтому сразу начали показывать свое возмущение в соцсетях.

  • Ну если что для него пакет более элитный, потому что детство подарил… И можно отдельный…
  • Вот почему он меня бесил!
  • Я разочарована!

Отметим, Вадим Абрамов – украинский телеведущий. Он стал известен украинцам благодаря съемкам в одноименном шоу, которое вел с 2015 года по 2017 год.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация