Ведущий Вадим Абрамов предал Украину и во время войны пошел развлекать россиян

Уроженец Киева, известный ведущий Вадим Абрамов, решил в войне поддержать страну-агрессора.

В общем, ставший популярным в Украине телеведущий после начала полномасштабного вторжения решил остаться в России. Абрамов не говорит правду о том, какие ужасы в его родной стране совершают оккупанты.

Более того, ведущий решил развлекать россиян. Вадим пошел работать на российский пропагандистский телеканал. К слову, Абрамов в России стал ведущим развлекательного шоу.

Украинские поклонники, которые ждали поддержки знаменитости, были шокированы его поведением, поэтому сразу начали показывать свое возмущение в соцсетях.

Ну если что для него пакет более элитный, потому что детство подарил… И можно отдельный…

Вот почему он меня бесил!

Я разочарована!

Отметим, Вадим Абрамов – украинский телеведущий. Он стал известен украинцам благодаря съемкам в одноименном шоу, которое вел с 2015 года по 2017 год.

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