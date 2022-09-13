Ведущий Вадим Абрамов предал Украину и во время войны пошел развлекать россиян

Украинский телеведущий Вадим Абрамов шокировал поклонников своей позицией относительно войны в Украине.
Уроженец Киева, известный ведущий Вадим Абрамов, решил в войне поддержать страну-агрессора.
В общем, ставший популярным в Украине телеведущий после начала полномасштабного вторжения решил остаться в России. Абрамов не говорит правду о том, какие ужасы в его родной стране совершают оккупанты.
Более того, ведущий решил развлекать россиян. Вадим пошел работать на российский пропагандистский телеканал. К слову, Абрамов в России стал ведущим развлекательного шоу.
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Украинские поклонники, которые ждали поддержки знаменитости, были шокированы его поведением, поэтому сразу начали показывать свое возмущение в соцсетях.
- Ну если что для него пакет более элитный, потому что детство подарил… И можно отдельный…
- Вот почему он меня бесил!
- Я разочарована!
Отметим, Вадим Абрамов – украинский телеведущий. Он стал известен украинцам благодаря съемкам в одноименном шоу, которое вел с 2015 года по 2017 год.
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