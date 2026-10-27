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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
182
Время на прочтение
2 мин

Ведущий-военный Даниэль Салем показал любимую без макияжа и удивил, как заботится о ней

Ведущий показал, как начинается их утро вдвоем, и удивил необычным завтраком.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Даниэль Салем и Lida Lee

Даниэль Салем и Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский ведущий Даниэль Салем залюбовал сеть домашними кадрами со своей любимой, певицей и ведущей Lida Lee и показал, как заботится о ней с самого утра.

Звезда поделился атмосферой обычного воскресного утра, которое провело вдвоем с любимой. На видео Лида предстала без макияжа, зато с необычным аксессуаром по уходу за лицом. Тем временем Даниэль взял на себя приготовление завтрака. Правда, кулинарный процесс в его исполнении оказался далеко не обыденным. Со временем пара встретилась на кухне, где не обошлось без неожиданностей и смеха. А завершилось их утро еще одной романтической сценой.

Салем опубликовал видео в Instagram и лаконично подписал его: «Воскресное утро с любимым человеком».

Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Пока Лида просыпалась и занималась утренними процедурами, ведущий готовил для нее завтрак. Обыкновенной заботой дело не ограничилось: на кухне развернулось настоящее кулинарное шоу с огнем. А когда певица предстала перед любимым с черной маской на лице, ее домашний образ добавил видео особого шарма. В конце концов влюбленные потанцевали вместе, продемонстрировав, что даже обычное утро дома может превратиться в маленькое свидание.

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Романтические кадры не оставили равнодушными подписчиков пары. В комментариях они восхищались их взаимодействием и искренностью.

Даниэль Салем и Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салем и Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салем и Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салем и Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Кстати, подписчики заинтересовались не только романтической атмосферой в доме пара, но и необычным завтраком, который готовил Салем. Теперь у ведущего есть еще одна причина поделиться своими кулинарными секретами.

Напомним, недавно Даниэль Салем взбудоражил признанием в любви известной звезде.

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