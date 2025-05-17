Ведущий-воин Даниэль Салем растрогал признание о 10-летней дочери и как часто с ней видится

Даниель Салем / © Партия регионов

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Известный украинский ведущий и военный Даниэль Салем поделился трогательной историей об отношениях со своей 10-летней дочерью Санта-Луной.

После начала полномасштабного вторжения девочка стала жить за границей с мамой. Так, через службу и постоянную занятость звездный отец видится с девочкой только дважды в год, однако каждая встреча для них — настоящий праздник. Так что каждую минуту вместе они проводят достаточно насыщенно.

"Мы видимся дважды в год, и это всегда с утра до ночи. Мы ходим на аттракционы, путешествуем по Украине, посещаем родственников, встречаемся с друзьями. Неважно, как мы проводим время, главное, что мы постоянно вместе, открываемся друг другу, растем друг с другом", - рассказал Салем на съемках нового сезона "Я люблю Україну" на телеканале ТЕТ.

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Звездный папа признается, что его Instagram — это не просто соцсеть для него, но своеобразная память для дочери в случае его гибели. К тому же на странице Санта-Луна постоянно наблюдает за проектами, в которых появляется родной человек: "Я веду свой Instagram для нее. Это этакая памятка, чтобы когда я умру, за мной остался Instagram. Луна всегда сможет зайти и посмотреть, каким был ее папа".

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Более того, сама Санта-Луна также проявляет интерес к большой сцене и имеет амбиции однажды пойти по стопам отца. Правда, девочка не смогла окончательно определиться с направлением, поэтому имеет в запасе несколько вариантов будущей профессии.

"У нее есть мечта стать звездой, но еще она хочет стать скрипачем, астронавтом, хочет танцевать, сниматься в кино. Как только она увидит что-то новое, с кем-то познакомится, сразу хочет такую же профессию. И это нормально, мне это нравится. Ей 10 лет, у нее еще всю жизнь впереди", – с улыбкой поделился звездный отец.

Несмотря на службу, постоянную занятость и редкие встречи, Салем остается главным героем в жизни дочери, а она — его величайшим вдохновением.

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А уже в это воскресенье, 18 мая, в 19:00 на телеканале ТЕТ смотрите новый выпуск шоу "Я люблю Україну", где Даниэль Салем вместе с певицами Lida Lee, Аленой Омаргалиевой и ветераном Назаром Грабаром сразятся в знаниях о нашей стране.