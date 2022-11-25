Великий и Оруджова высмеяли оккупанта, который сообщил жене, что его обменяли на енота

Звезды Студии "Квартал 95" Юрий Великий и Настя Оруджова сняли новую пародию на российского оккупанта Ваньку и его жену Настю.

В этот раз Ванька сообщил жене, что он уже не в плену, поскольку его обменяли на "собаковидного, херсонского" енота. А этого енота российские войска забрали из зоопарка, когда отходили из Херсона.

Оккупант предлагает жене привезти домой разных животных. Впрочем, осла Настя не захотела, потому что не хочет "иметь дома двух ослов" — мужа и животное.

Тогда Ванька предлагает привезти антилопу гну. Однако, Настя не понимает, зачем мужчина ее гнет и просит привезти ровную.

А на предложение привезти тритонов, Настя спрашивает три тонны чего собрался везти Ванька. Оккупант объясняет, что тритоны – это подводные ящерицы. "Нет, ну если хочешь, можешь взять несколько килограмм, но нафига нам целых три тонны этих ящериц?" – говорит Настя.

Тогда оккупант предлагает привезти зебру, потому что с ней дорогу, где захочешь, можно перейти. На что Настя отвечает: "Слышишь, может ты лучше оттуда нормальную дорогу нам привези, а уж где ее переходить, мы сами как-нибудь найдем".

Затем Ванька сообщает, что они с оккупантами украли какаду, и он тоже может привезти его. Эта новость больше порадовала Настю: "Это что, теперь не надо в туалет на улицу ходить? Какаду, я так понимаю, это унитаз. Это что теперь можно просто в доме какадуть?" – радуется Настя. Но оккупант объяснил жене, что какаду – это попугай.

Напомним, ранее Юрий Великий в пародии показал разговор Соловьева и Кивы о событиях в Украине.

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