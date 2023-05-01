Великий спародировал Соловьева, у которого началась истерика из-за разговора Зеленского с Си Цзиньпином

Звезда Студии "Квартал 95" Юрий Великий поднял настроение поклонникам новой пародией.

На этот раз комик показался в образе российского пропагандиста Владимира Соловьева, который устроил истерику, потому что лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это как называется? Спасибо Си Цзиньпин за нож в спину? Да, что ли? Если уж на то пошло, то это было не в спину. Да и не ножом... Это был просто удар ниже пояса. Только позади... Да и ударом это не назовешь. Скорее коварное китайское проникновение, пока мы по всей стране доверчиво вставали с колен", — говорит на видео "Соловьев".

Юрий Великий в образе Владимира Соловьева / Фото: скриншот с видео

"Пропагандист" в пародии Великого плачется, что Россия относится к Китаю со всей душой, в частности, "клянчит оружие и просит о помощи". Для приезда Си Цзиньпина в Москву даже путин вылез из бункера.

"Ты зачем Си до этого к нам в Москву приезжал на три дня? Мы же к тебе со всей душой. Ты хоть понимаешь, что ради этого всего путину пришлось из своего бункера вылезать с трехдневным запасом чемоданов", — говорится в пародии Великого.

Также "Соловьев" возмутился, что Россия теперь не сможет хвастаться дружбой с Китаем и запугивать весь мир.

"Как мы теперь после этого твоего звонка будем запугивать весь мир нашей дружбой с Китаем, если дружбы этой, как оказалось, то и не было. Поэтому ты определись Си, с кем ты – с сильной и уверенной в себе страной или с нами?" – говорится на видео.

Напомним, ранее Юрий Великий высмеял интервью предательнице Ани Лорак, которую она дала российской пропагандистке. В пародии юморист обыграл то, что исполнительница называет войну в Украине – "ситуация, которая случилась".

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