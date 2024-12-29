Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Великий в образе Зеленского, острые шутки и звездные гости: что будет в "Новогоднем Вечернем Квартале"

Великий в образе Зеленского, острые шутки и звездные гости: что будет в "Новогоднем Вечернем Квартале"

Кадр из "Новогоднего Вечернего Квартала"

Предлагаем узнать, чем юмористы будут удивлять зрителей в праздничный вечер.

31 декабря в 19:00 на телеканале "1+1 Украина" традиционно выйдет новогодний выпуск "Вечернего Квартала".

Актеры подготовили особую праздничную программу, которая объединит украинцев у экранов. Зрители увидят как юмористические номера с политической сатирой, так и шутки об актуальных проблемах сегодняшнего дня.

Юрий Великий порадует новыми пародиями. Юморист превратится в президента Украины Владимира Зеленского, а в сценке покажут обращение главы государства. Как ранее признался Юрий Великий, это один из его любимых образов. Кроме того, это не единственная пародия от юмориста в этот вечер. Кого еще спародирует Юрий в новогоднем концерте, узнаете 31 декабря на телеканале "1+1 Украина".

Кадр из
Кадр из "Новогоднего Вечернего Квартала"

Юрий Великий – не единственный из "кварталовцев", кто покажет новые пародии. Зрители также увидят Юрия Ткача в образе новоизбранного президента США Дональда Трампа, а Евгений Кошевой превратится в Джо Байдена. Свои актерские навыки на сцене "Вечернего Квартала" продемонстрирует и певица Злата Огневич, которая сыграет в миниатюре вместе со Станиславом Бокланом.

Кадр из
Кадр из "Новогоднего Вечернего Квартала"

Не обойдется без музыкальных сюрпризов. На сцену новогоднего "Вечернего Квартала" выйдут MONATIK, Наталья Могилевская, Оля Полякова, ROXOLANA, Надя Дорофеева, ALEKSEEV, а также группы "Антитела" и "Без Обмежень".

Традиционно среди зрителей концерта были особые гости – защитники и защитницы, работники ГСЧС, переселенцы, медики, педагоги. И в этого концерта есть благотворительная миссия – юмористы объявили о сборе на нужды тактической группы "АФИНА" легиона ГУР МО, где также служат два автора Студии "Квартал 95". К сбору могут присоединиться телезрители новогоднего эфира, задонатив по QR-коду, который будет на экране.

Премьера "Новогоднего Вечернего Квартала" – 31 декабря в 19:00 на телеканале "1+1 Украина".

Читайте также:

Следующая публикация