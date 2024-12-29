Великий в образе Зеленского, острые шутки и звездные гости: что будет в "Новогоднем Вечернем Квартале"

31 декабря в 19:00 на телеканале "1+1 Украина" традиционно выйдет новогодний выпуск "Вечернего Квартала".

Актеры подготовили особую праздничную программу, которая объединит украинцев у экранов. Зрители увидят как юмористические номера с политической сатирой, так и шутки об актуальных проблемах сегодняшнего дня.

Юрий Великий порадует новыми пародиями. Юморист превратится в президента Украины Владимира Зеленского, а в сценке покажут обращение главы государства. Как ранее признался Юрий Великий, это один из его любимых образов. Кроме того, это не единственная пародия от юмориста в этот вечер. Кого еще спародирует Юрий в новогоднем концерте, узнаете 31 декабря на телеканале "1+1 Украина".

Кадр из "Новогоднего Вечернего Квартала"

Юрий Великий – не единственный из "кварталовцев", кто покажет новые пародии. Зрители также увидят Юрия Ткача в образе новоизбранного президента США Дональда Трампа, а Евгений Кошевой превратится в Джо Байдена. Свои актерские навыки на сцене "Вечернего Квартала" продемонстрирует и певица Злата Огневич, которая сыграет в миниатюре вместе со Станиславом Бокланом.

Кадр из "Новогоднего Вечернего Квартала"

Не обойдется без музыкальных сюрпризов. На сцену новогоднего "Вечернего Квартала" выйдут MONATIK, Наталья Могилевская, Оля Полякова, ROXOLANA, Надя Дорофеева, ALEKSEEV, а также группы "Антитела" и "Без Обмежень".

Традиционно среди зрителей концерта были особые гости – защитники и защитницы, работники ГСЧС, переселенцы, медики, педагоги. И в этого концерта есть благотворительная миссия – юмористы объявили о сборе на нужды тактической группы "АФИНА" легиона ГУР МО, где также служат два автора Студии "Квартал 95". К сбору могут присоединиться телезрители новогоднего эфира, задонатив по QR-коду, который будет на экране.

Премьера "Новогоднего Вечернего Квартала" – 31 декабря в 19:00 на телеканале "1+1 Украина".

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