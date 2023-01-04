Венсан Кассель игриво поднял футболку жене-красавице, младше его на 31 год

Актер также показался в объятиях своей молодой возлюбленной.

Французский актер и продюсер Венсан Кассель восхитил романтическим контентом с 25-летней женой, моделью Тиной Кунаки.

В своем Instagram 56-летний Венсан опубликовал два снимка со своей возлюбленной. На первом фото Кассель игриво поднял футболку Тине и показал ее стальной пресс.

Между тем Кунаки держала свои вьющиеся волосы и улыбалась.

Венсон Кассель и Тина Кунаки / Фото: instagram.com/vincentcassel

На другом снимке Венсан нежно обнимал молодую жену, которая позировала перед камерой в белом длинном обтягивающем платье.

Венсон Кассель и Тина Кунаки / Фото: instagram.com/vincentcassel

Отметим, Венсан и Тина сыграли свадьбу 24 августа 2018 года. Свадебная церемония состоялась в коммуне Бидарт на юго-западе Франции. Уже 29 апреля 2019 года у пары родилась дочь.

Если же для Тины это был первый ребенок, то Кассель от брака с актрисой Моникой Беллуччи воспитывает двух дочерей – Деву и Леони.

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