Венсан Кассель игриво поднял футболку жене-красавице, младше его на 31 год

Актер также показался в объятиях своей молодой возлюбленной.
Французский актер и продюсер Венсан Кассель восхитил романтическим контентом с 25-летней женой, моделью Тиной Кунаки.
В своем Instagram 56-летний Венсан опубликовал два снимка со своей возлюбленной. На первом фото Кассель игриво поднял футболку Тине и показал ее стальной пресс.
Между тем Кунаки держала свои вьющиеся волосы и улыбалась.
На другом снимке Венсан нежно обнимал молодую жену, которая позировала перед камерой в белом длинном обтягивающем платье.
Отметим, Венсан и Тина сыграли свадьбу 24 августа 2018 года. Свадебная церемония состоялась в коммуне Бидарт на юго-западе Франции. Уже 29 апреля 2019 года у пары родилась дочь.
Если же для Тины это был первый ребенок, то Кассель от брака с актрисой Моникой Беллуччи воспитывает двух дочерей – Деву и Леони.
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