Венсан Кассель показал, как выглядела 60-летняя Беллуччи в молодости, и публично обратился к ней

Французский актер Венсан Кассель неожиданно обратился к бывшей жене, итальянской актрисе Монике Беллуччи, и показал, как она выглядела в молодости.

Артистка 30 сентября празднует особую дату. Знаменитости в этом году исполняется 60 лет. Бывший муж актрисы Венсан Кассель не оставил ее без поздравлений. В своем фотоблоге артист посвятил бывшей два поста.

В частности, он опубликовал фото, где изображена Беллуччи, которая смотрела в зеркало, и их старшая дочь Дева, которая чистила зубки. Венсан Кассель кратко подписал снимок на французском: "Семья".

Моника Беллуччи с дочерью / Фото: instagram.com/vincentcassel

Еще одно фото актер опубликовал уже в сторис. На архивном фото Моника Беллуччи была изображена с их двумя еще маленькими дочками Девой и Леони. Кассель в посте поздравил бывшую жену с важным праздником: "С днем рождения, Моника".

Моника Беллуччи с дочками / Фото: instagram.com/vincentcassel

Отметим, Моника Беллуччи и Венсан Кассель прожили в браке с 1999 года по 2013 год, когда объявили о разрыве. У них есть две общие дочери – Дева и Леони. После развода бывшие супруги остались в приятельских отношениях.

В общем, у Венсана Касселя сейчас трое детей. Он бывшей жены Тины Кунаки у актера тоже есть дочь. Теперь его новая избранница Нара Баптиста, с которой он находится более года в отношениях, ждет рождения ребенка. Вскоре Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз.

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