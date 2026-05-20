Венсан Кассель показал младшую дочь-красавицу от Моники Беллуччи и нежно поздравил ее с 16-летием

Моника Беллуччи и Венсан Кассель / © Associated Press

Французский актер Венсан Кассель показал младшую дочь от бывшей жены, итальянской актрисы Моники Беллуччи, и нежно поздравил ее с 16-летием.

Леони довольно редкая гостья в фотоблогах звездных родителей. Однако в Instagram Венсан Кассель впервые за долгое время опубликовал их совместное фото. На снимке они наслаждались временем, проведенным вместе, и запечатлели этот момент на камеру.

Как оказалось, актер не просто так показался с дочкой-красавицей, а по случаю важного праздника. У Леони день рождения. Поэтому, Венсан Кассель поздравил наследницу, адресовав ей теплые и нежные слова.

Венсан Кассель с дочерью Леони / © instagram.com/vincentcassel

"С 16-летием мою замечательную и хрупкую девочку, которую я люблю больше всего на свете", - обратился к Леони артист.

Отметим, Венсан Кассель и Моника Беллуччи прожили в браке с 1999 года до 2013-го. У бывших супругов есть две общие дочери - Дива и Леони. Актеры развелись на позитивной ноте и с уважением относятся друг к другу.

Напомним, сейчас Венсан Кассель находится в отношениях с австралийской моделью Нарой Баптистой. У пары есть общий ребенок. Недавно на свежем фото он показывал подросшего сына от Нары.

