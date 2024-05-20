Венсан Кассель показал романтику с младшей на 30 лет возлюбленной и слился с ней в пикантных объятиях

Французский актер и продюсер Венсан Кассель не является поклонником того, чтобы активно освещать подробности личной жизни в соцсетях.

Артист не скрывает, что находится в отношениях с младшей на 30 лет моделью Норой Баптистой, однако почти не делится их совместными фото. Но на этот раз знаменитость сделал исключение. Кассель вместе с Баптистой посетил светское мероприятие. Влюбленные побывали на ивенте под названием "Женщины в кино". Мероприятие проводилось в рамках Международного кинофестиваля Красного моря.

Для события Нора выбрала мини-платье лилового цвета с открытой спиной. Тем временем Кассель надел серый костюм с белой рубашкой. Конечно, влюбленные не упустили возможность попозировать перед объективами фотокамер.

Венсан Кассель и Нара Баптиста / Фото: instagram.com/vincentcassel

Парочка показала романтику. Пока Нора улыбнулась, Венсан Кассель нежно смотрел на нее и пикантно обнимал, положив свою руку ей на ягодицы. К слову, это один из редких выходов пары на публику.

Отметим, об отношениях Венсана Каселля с Норой Баптистой стало известно осенью прошлого года. Ранее он состоял в браке с моделью Тиной Кунаки, которая родила ему дочь. Впрочем, в апреле 2023 года стало известно об их разводе.

Напомним, недавно украинская ведущая Елена-Кристина Лебедь показала редкое фото со своим возлюбленным Павлом Розенко. Знаменитость похвасталась, как они романтически проводят время.

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