Венсан Кассель после развода с Тиной Кунаки закрутил роман с копией модели

Французский актер Венсан Касссель после развода с моделью Тиной Кунаки стал встречаться с другой девушкой.

Слухи о новых отношениях звезды начали распространяться в Сети. Фаны предположили, что 56-летний актер закрутил роман с 27-летней австралийской моделью Нарой Баптистой.

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Впервые пара была замечена вместе во время отдыха в резиденции Бидари, но тогда Кассель и Баптиста проводили время в компании. Однако слухи о романе с актером подогрела и сама Нара. В своих Instagram-stories модель опубликовала фото Касселя, правда, без подписи.

Фото: instagram.com/narahbaptista

Кроме того, Венсан подписался на девушку в соцсетях и активно оставляет комментарии под ее публикациями, в которых пишет, что не может налюбоваться ею.

Как известно, Нара принимала участие в конкурсе "Мисс Вселенная Австралия 2020". Также девушка является активной участницей движения Black Lives Matter, борющегося за права темнокожих людей.

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Между тем, в Сети начали активно обсуждать то, насколько бывшая жена Касселя схожа с его новой избранницей. Кроме похожей прически и некоторых черт лица, по мнению фанатов, у обеих женщин очень похож стиль.

Тина Кунаки и Нара Баптиста

Отметим, что Тина Кунаки тоже времени после расставания не теряла. В августе модель была замечена в компании другого мужчины во время отдыха на Ибице.

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