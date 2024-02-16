Венсан Кассель с младшей на 30 лет избранницей показался в пикантных аксессуарах на обнаженное тело

57-летний актер с возлюбленной потанцевали в Бразилии в соблазнительных образах.

Французский актер и продюсер Венсан Кассель показался с младшей на 30 лет избранницей Нарой Баптистой на романтическом отдыхе.

В своем фотоблоге девушка актера показала, как проходит их отпуск в Бразилии. Так, пара сходила на карнавал и подобрала для этого откровенные и яркие образы. В частности, Венсан и Нара выбрали для себя аксессуары, сделанные из стразов, и одели их в обнаженное тело.

На кадрах Нара показывает зажигательные движения. Посредине ролика к ней присоединяется возлюбленный и счастливо смотрит в объектив.

Венсан Кассель станцевал с избранницей во время бразильского карнавала

А на фото, опубликованном магазином аксессуаров, 57-летний Венсан нежно обнимает Нару за бедра и завороженно смотрит на нее.

Венсан Кассель с избранницей Нарой. Фото: Instagram lilac__disco

"Ох, как я себе нравлюсь, когда все сверкает! Карнавал, я люблю тебя!", - написала под кадрами Баптиста.

В свою очередь поклонники прокомментировали внешность модели и отметили, что она притягивает своей натуральной красотой и харизмой.

Она так мила и кажется простой, доброй девушкой, а не пафосной...

Красотка Нара!

Какие вы милые! Нам нужно несколько занятий по танцам от вас, очень просим

Браво, Венсан!

Напомним, недавно актер Венсан Кассель впервые вышел со своей избранницей Нарой Баптистой на светское мероприятие, где не скрывал чувств.

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