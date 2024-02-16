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Венсан Кассель с младшей на 30 лет избранницей показался в пикантных аксессуарах на обнаженное тело

Венсан Кассель с младшей на 30 лет избранницей показался в пикантных аксессуарах на обнаженное тело

Венсан Кассель и Нара Баптиста / Фото: Getty Images

57-летний актер с возлюбленной потанцевали в Бразилии в соблазнительных образах.

Французский актер и продюсер Венсан Кассель показался с младшей на 30 лет избранницей Нарой Баптистой на романтическом отдыхе.

В своем фотоблоге девушка актера показала, как проходит их отпуск в Бразилии. Так, пара сходила на карнавал и подобрала для этого откровенные и яркие образы. В частности, Венсан и Нара выбрали для себя аксессуары, сделанные из стразов, и одели их в обнаженное тело.

На кадрах Нара показывает зажигательные движения. Посредине ролика к ней присоединяется возлюбленный и счастливо смотрит в объектив.

Венсан Кассель станцевал с избранницей во время бразильского карнавала

Венсан Кассель станцевал с избранницей во время бразильского карнавала

А на фото, опубликованном магазином аксессуаров, 57-летний Венсан нежно обнимает Нару за бедра и завороженно смотрит на нее.

Венсан Кассель с избранницей Нарой. Фото: Instagram lilac__disco / ©
Венсан Кассель с избранницей Нарой. Фото: Instagram lilac__disco

"Ох, как я себе нравлюсь, когда все сверкает! Карнавал, я люблю тебя!", - написала под кадрами Баптиста.

В свою очередь поклонники прокомментировали внешность модели и отметили, что она притягивает своей натуральной красотой и харизмой.

  • Она так мила и кажется простой, доброй девушкой, а не пафосной...
  • Красотка Нара!
  • Какие вы милые! Нам нужно несколько занятий по танцам от вас, очень просим
  • Браво, Венсан!

Напомним, недавно актер Венсан Кассель впервые вышел со своей избранницей Нарой Баптистой на светское мероприятие, где не скрывал чувств.

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