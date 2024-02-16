Венсан Кассель с младшей на 30 лет избранницей показался в пикантных аксессуарах на обнаженное тело

57-летний актер с возлюбленной потанцевали в Бразилии в соблазнительных образах.
Французский актер и продюсер Венсан Кассель показался с младшей на 30 лет избранницей Нарой Баптистой на романтическом отдыхе.
В своем фотоблоге девушка актера показала, как проходит их отпуск в Бразилии. Так, пара сходила на карнавал и подобрала для этого откровенные и яркие образы. В частности, Венсан и Нара выбрали для себя аксессуары, сделанные из стразов, и одели их в обнаженное тело.
На кадрах Нара показывает зажигательные движения. Посредине ролика к ней присоединяется возлюбленный и счастливо смотрит в объектив.
А на фото, опубликованном магазином аксессуаров, 57-летний Венсан нежно обнимает Нару за бедра и завороженно смотрит на нее.
"Ох, как я себе нравлюсь, когда все сверкает! Карнавал, я люблю тебя!", - написала под кадрами Баптиста.
В свою очередь поклонники прокомментировали внешность модели и отметили, что она притягивает своей натуральной красотой и харизмой.
- Она так мила и кажется простой, доброй девушкой, а не пафосной...
- Красотка Нара!
- Какие вы милые! Нам нужно несколько занятий по танцам от вас, очень просим
- Браво, Венсан!
Напомним, недавно актер Венсан Кассель впервые вышел со своей избранницей Нарой Баптистой на светское мероприятие, где не скрывал чувств.
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