Венсан Кассель восхитил архивным фото, как держит на руках младшую дочь от Моники Беллуччи

Французский актер и продюсер Венсан Кассель восхитил архивным фото, где он держит на руках еще совсем маленькую дочь от экс-жены, актрисы Моники Беллуччи.

Снимок сначала в Instagram-stories опубликовала 13-летняя Леони. На фото счастливый Кассель держал дочь на руках, пока та сладко засыпала в его объятиях. Таким образом, Леони поздравила родного человека с Днем отца.

"С Днем отца, папа", — написала средняя дочь актера.

Венсан Кассель с маленькой дочерью Леони / Фото: instagram.com/vincentcassel

Тем временем Кассель сделал репост фотографии и нежно ответил дочери на французском языке: "Моя любовь". А вот старшая дочь Дева никаких постов не делала в своем фотоблоге.

Кстати, не поздравила Венсана Касселя с Днем отца и модель Тина Кунаки, с которой он воспитывает 4-летнюю дочь. Поговаривают, что у пары не все хорошо в отношениях, влюбленные якобы развелись. Ни Венсан, ни Тина не комментируют свою личную жизнь. Однако они удалили совместные фото из соцсетей, а Кассель не поздравлял молодую жену с днем рождения.

Напомним, украинские знаменитости тоже поздравляют родных с Днем отца. Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку поздравлений от звезд.

Читайте также: