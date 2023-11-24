Венсан Кассель восхитил редким фото с 13-летней дочерью от Моники Белуччи

Французский актер и продюсер Венсан Кассель восхитил фото со своей младшей дочерью Леони от экс-брака с актрисой Моникой Белуччи.

Как известно, 23 ноября Кассель отметил свое 57-летие. К поздравлениям в Instagram присоединились фаны, друзья и близкие. В частности, на своей странице поздравила папу и Леони Кассель, о которой известно совсем мало. Младшая дочь показала фото с отцом и дополнила его двумя смайликами в виде тортов. В свою очередь, актер сделал репост фото и отреагировал сердечками.

На черно-белом кадре можно увидеть, как Кассель сидит возле дочери и хитро всматривается в объектив.

Венсан Кассель с дочерью Леони. / Фото: instagram.com/vincentcassel

Сама Леони Кассель избегает публичности и закрыла свой профиль в Instagram. Потому фаны не могут полюбоваться свежими фото с девушкой. Также младшая дочь нигде не появляется на публичных мероприятиях.

Отметим, что от Моники Белуччи у актера есть еще старшая дочь Дева. О ней известно гораздо больше. 19-летняя девушка пошла в модельный бизнес и сейчас покоряет мировые подиумы.

Напомним, что, кроме дочери, с 57-летием Венсана Касселя, поздравила его новая девушка. Младшая на 30 лет избранница показала их соблазнительное фото и растрогала подписью.

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