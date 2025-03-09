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Венсан Кассель впервые полностью показал сына от младшей на 30 лет возлюбленной

Венсан Кассель впервые полностью показал сына от младшей на 30 лет возлюбленной

Венсан Кассель и Нара Баптиста / Фото: Getty Images

Влюбленные наслаждаются отдыхом в Бразилии

Французский актер Венсан Кассель впервые показал сына от младшей на 30 лет возлюбленной, австралийской модели Нары Баптисты.

Малыш пары появился на свет 7 января. Однако влюбленные не спешили показывать сына, которого они назвали Каэтано. Однако на днях Кассель сделал исключение. Актер в своем Instagram опубликовал фото, где изображена Нара Баптиста с сыном. Она как раз кормила ребенка грудью, когда артист сделал снимок.

На фотографии возлюбленная Касселя позировала на фоне пальм и Атлантического океана. К слову, влюбленные наслаждаются отдыхом в бразильском городе Баия. Кстати, в подписи к фото актер поблагодарил избранницу за сына.

Нара Баптиста с сыном от Венсана Касселя / © instagram.com/vincentcassel
Нара Баптиста с сыном от Венсана Касселя / Фото: instagram.com/vincentcassel

"Спасибо, моя любовь", — обратился к модели Венсан Кассель.

Отметим, влюбленные уже больше года находятся в отношениях. 7 января у пары родился сын. Для Нары Баптисты это первенец, а вот Кассель воспитывает детей от предыдущих браков. Актриса Моника Беллучи родила артисту дочерей Деву и Леони. В отношениях с моделью Тиной Кунаки актер стал отцом девочки Амазони.

Напомним, недавно барбадосская певица Рианна показала редкое фото сыновей. Исполнительница опубликовала снимки с детьми, которые были сделаны еще в роддоме.

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