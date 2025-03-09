Венсан Кассель впервые полностью показал сына от младшей на 30 лет возлюбленной

Французский актер Венсан Кассель впервые показал сына от младшей на 30 лет возлюбленной, австралийской модели Нары Баптисты.

Малыш пары появился на свет 7 января. Однако влюбленные не спешили показывать сына, которого они назвали Каэтано. Однако на днях Кассель сделал исключение. Актер в своем Instagram опубликовал фото, где изображена Нара Баптиста с сыном. Она как раз кормила ребенка грудью, когда артист сделал снимок.

На фотографии возлюбленная Касселя позировала на фоне пальм и Атлантического океана. К слову, влюбленные наслаждаются отдыхом в бразильском городе Баия. Кстати, в подписи к фото актер поблагодарил избранницу за сына.

Нара Баптиста с сыном от Венсана Касселя / Фото: instagram.com/vincentcassel

"Спасибо, моя любовь", — обратился к модели Венсан Кассель.

Отметим, влюбленные уже больше года находятся в отношениях. 7 января у пары родился сын. Для Нары Баптисты это первенец, а вот Кассель воспитывает детей от предыдущих браков. Актриса Моника Беллучи родила артисту дочерей Деву и Леони. В отношениях с моделью Тиной Кунаки актер стал отцом девочки Амазони.

Напомним, недавно барбадосская певица Рианна показала редкое фото сыновей. Исполнительница опубликовала снимки с детьми, которые были сделаны еще в роддоме.

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