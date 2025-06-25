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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
265
Время на прочтение
1 мин

Вера Брежнева едва не улетела со сцены на концерте в Молдове и серьезно оконфузилась

Вера Брежнева 22 июня выступила на фестивале в Кишиневе. Там с артисткой произошел неприятный конфуз.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Вера Брежнева

Вера Брежнева / © instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева на концерте в Молдове едва не улетела со сцены и серьезно оконфузилась.

Исполнительница 22 июня выступила на музыкальном фестивале, который прошел в Кишиневе. Там с артисткой произошел довольно неприятный конфуз. Когда Вера Брежнева исполняла одну из своих песен, то оступилась. Артистка начала падать, но все же удержалась. При этом в этот момент исполнительница воскликнула "Ау".

Все бы ничего, но во время этого конфуза песня и дальше продолжала звучать. Поэтому, присутствующие сразу поняли, что Вера Брежнева поет под фонограмму. Исполнительница сделала вид, что ничего не произошло и даже попыталась исполнять трек вживую, однако ситуацию это не спасло.

Кстати, на концерте в Кишиневе Вера Брежнева не стеснялась петь свои старые русскоязычные хиты. Это уже не впервые, когда исполнительница делает подобное. От русскоязычных песен артистка, очевидно, отказываться не собирается.

Напомним, недавно Вера Брежнева праздновала день рождения мамы, которой исполнилось 73 года. По случаю особой даты артистка показывала, как сейчас выглядит Тамара Галушка.

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Дата публикации
Количество просмотров
265
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