Вера Брежнева и Константин Меладзе после развода избавились от элитного дома в России

Певица Вера Брежнева и композитор и продюсер Константин Меладзе после развода избавились от совместного элитного дома, который расположен в Московской области.

Российские пропагандисты утверждают, что Меладзе продал недвижимость. Новому владельцу пришлось заплатить за 3-этажное здание, площадью 700 квадратных метров, более 3,5 миллионов долларов.

В настоящее время якобы сделка находится на этапе оформления документов. Отмечается, что продажей особняка занималась непосредственно мама Меладзе, ведь сам композитор не живет в России.

Дом Веры Брежневой и Константина Меладзе / Фото: Фото из открытых источников

К слову, продюсер раньше уже якобы пытался продать дом еще с Верой Брежневой. Однако тогда ценник на него был в разы меньше.

Напомним, Вера Брежнева 6 октября официально подтвердила, что развелась с Константином Меладзе. Об этом артистка объявила, когда презентовала мини-альбом с украиноязычными песнями "Дякую". Что именно стало причиной разрыва пары, неизвестно. В Сети говорят, что развод случился из-за разных политических взглядов. Вера Брежнева разорвала все связи с Россией, поддержала Украину и занялась волонтерством, тем временем Константин Меладзе выбрал молчание и до сих пор не выразил позицию. Недавно же певица впервые прокомментировала свой развод.

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