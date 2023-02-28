Вера Брежнева и Константин Меладзе продают свой элитный дом в России

Сначала супруги думали сдавать недвижимость в аренду, но, похоже, передумали.

Певица Вера Брежнева и ее муж, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают свой дом в России. В частности, речь идет об элитном особняке супругов, который расположен в Московской области.

Об этом сообщили российские пропагандисты со ссылкой на риелтора, который занимается продажей дома. Внимательные пользователи Сети тоже узнали особняк Веры, ведь исполнительница раньше его показывала изнутри. За 3-этажное здание площадью 700 квадратных метров Брежнева и Меладзе хотят получить более 146 млн гривен.

Именно этот дом продают Брежнева и Меладзе. / Фото: instagram.com/ververa

Дом Веры Брежневой и Константина Меладзе / Фото: Фото из открытых источников

В сообщении пропагандистов говорится, что сначала супруги планировали сдавать недвижимость в аренду. Однако Константин и Вера передумали и решили продать дом.

Отметим, ранее пропагандисты сообщали, что певица до сих пор является владелицей элитной квартиры, офиса в центре Москвы и магазина одежды.

Между тем экс-менеджер Брежневой отметила, что исполнительница разорвала все контракты в стране-агрессоре России и не планирует больше туда возвращаться.

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