Вера Брежнева на фоне слухов о разводе с Константином Меладзе отреагировала на премьеру его песни

Певица Вера Брежнева отреагировала на премьеру новой песни своего мужа, композитора Константина Меладзе, с бывшей участницей группы "ВИА Гра" Софией Тарасовой.

После продолжительного молчания в Сети музыкант неожиданно представил общий дуэт с молодой артисткой. Меладзе и Тарасова записали русскоязычную песню под названием "Почему я?", которую распространили не только на мировых, но и на русских стриминговых платформах.

В своих сторис в Instagram Брежнева сделала репост публикации Меладзе с треком и посоветовала фанам послушать новую работу своего мужа.

"Конечно, послушайте ошеломляющую песню Константина Меладзе и Софии Тарасовой", — написала певица.

Фото: instagram.com/ververa

Для многих поклонников это стало неожиданностью, ведь уже долгое время в Сети ходят слухи о разводе пара. С начала полномасштабной войны в Украине Брежнева перестала делиться общим контентом с мужем. Поговаривают, что причиной разлада у супругов могли стать взгляды на войну — пока певица активно поддерживает Украину, композитор молчит о происходящем.

Однако, как стало известно, Меладзе, как и его жена, покинул Россию и обосновался в Европе. Более того, как рассказал один инсайдер, у композитора до сих пор украинское гражданство, а в РФ лишили права на пребывание.

Фото: instagram.com/ververa

Также заметим, что певица София Тарасова, представлявшая в 2013 году Украину на "Детском Евровидении", также уехала из России, где работала длительное время. Певица обосновалась в Германии и продолжает сольную карьеру. В начале войны София высказалась против войны и показалась на митингах в поддержку Украины за границей. Правда, свои соцсети артистка до сих пор ведет по-русски и продолжает выступать сотрудничать с российскими площадками.

София Тарасова / Фото: instagram.com/sofia_tarasova

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