Вера Брежнева на редких фото показала взрослую дочь-красавицу и нежно поздравила ее с 24-летием

Вера Брежнева / © instagram.com/ververa

Реклама

Украинская певица Вера Брежнева поделилась редким контентом со старшей дочерью Соней Киперман.

Артистка в Instagram опубликовала фото с девушкой. Совместным контентом с Соней исполнительница поделилась не просто так. Дело в том, что у дочери Веры Брежневой был день рождения. 30 марта Соне Киперман исполнилось 24 года.

Певица поделилась кадрами с дочерью, а также адресовала ей теплые слова с пожеланиями. Артистка поздравила Соню с наступлением 24-летия. Кроме того, Вера Брежнева выразила дочери нежные слова любви.

Реклама

Вера Брежнева с дочерью / © instagram.com/ververa

“24 года Сони Киперман! Самый счастливый день рождения! Бесконечная любовь!” — написала дочери исполнительница.

К поздравлениям также присоединились подписчики Веры Брежневой. Они тоже адресовали Соне теплые слова с пожеланиями и отметили, что она с мамой выглядит просто непревзойденно: “Какие вы классные! С именинницей, пускай будет счастье вам!”, “С днем рождения! Красавицы!”, “Дочка вся в маму!”.

Вера Брежнева с дочерью / © instagram.com/ververa

Напомним, ранее дочь Веры Брежневой показывала, как отметила день рождения. Девушка встречала 24-летие в стиле гадания.