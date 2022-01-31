Вера Брежнева насмешила историей, как из-за папы в школьные годы носила короткую прическу

До 7 лет у исполнительницы были очень длинные волосы.

У певицы Веры Брежневой сейчас роскошные длинные волосы, но так было не всегда.

В школьные годы будущая звезда носила короткую прическу. Как рассказывала исполнительница, тогда она была "гадким утенком", носила очки и странно одевалась.

Aram Bartholl - Blog

Aram Bartholl - Blog

Теперь по просьбе своих фанатов исполнительница рассказала, почему же стриглась так коротко. Оказывается, причиной тому стал ее отец. В Instagram-stories певица поделилась, что в 7-8 лет папа поехал с ней и сестрой в санаторий. Мужчине настолько сложно давалось делать длинноволосым дочерям прически, что эту проблему он решил походом в парикмахерскую. Там девочек коротко подстригли.

"Сестру под каре, меня – под мальчика. С тех пор я не могла отрастить длину – сам переход был настолько некрасивым, что я шла и снова стриглась. Пока не забеременела в високосный год и мне сказали, что нельзя стричься, чтобы ребенок был здоров. С тех пор у меня длинные волосы", – поделилась она.

Вера Брежнева / instagram.com/ververa

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