Вера Брежнева неожиданно показалась в объятиях Меладзе после слухов о ее романе с состоятельным мужчиной

Певица Вера Брежнева неожиданно показалась в объятиях бывшего мужа, композитора Константина Меладзе.

Артистка опубликовала их совместное фото в Instagram-stories. Кадр был сделан со спины, так что лица не было видно. Тем не менее, пользователи сразу узнали на снимке Меладзе, который обнимал Брежневу за талию. Кадр, вероятно, был сделан, еще когда пара состояла в браке, ведь на руке композитора виднеется кольцо. Певица не стала подписывать фото.

Вера Брежнева и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

В общем, артистка опубликовала фото с бывшим мужем после того, как он вместе со своим братом Валерием выпустил новую песню, которая получила название "Зима так близко". Пользователи сразу же предположили, что композитор посвятил трек бывшей жене Вере Брежневой. Строки композиции натолкнули пользователей на то, что Меладзе пытался донести артистке, как тяжело он переживает развод. Кстати, Брежнева отреагировала на новую песню бывшего мужа. В комментариях она оставила смайлик в виде красного сердечка.

Отметим, Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году. Уже осенью 2023-го артистка объявила об их разводе, но в подробности вдаваться не стала. С тех пор певица держит личную жизнь в тайне. Правда, недавно распространились слухи, что исполнительница находится в отношениях с состоятельным мужчиной. Именно с ним Брежневу якобы источники ТСН.ua застали на концерте группы "Океан Эльзы" в Киеве.

Читайте также: