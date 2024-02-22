Вера Брежнева неожиданно публично обратилась к своему экс-мужу Меладзе

Певица Вера Брежнева неожиданно обратилась к своему бывшему мужу, композитору Константину Меладзе.

Артистка это сделала прямо со сцены. 21 февраля она отыграла концерт в столице Азербайджана – Баку. На сцене исполнительница спела свои старые хиты, правда, на русском, а также некоторые треки группы "ВИА Гра".

Оказалось, что это ей разрешил сделать Константин Меладзе. Артистка поблагодарила бывшего мужа за предоставленную возможность исполнять хиты "ВИА Гры".

Вера Брежнева во время концерта прямо со сцены обратилась к бывшему мужу Меладзе

"Хочу, конечно же, сказать огромное спасибо автору большинства этих песен, который на протяжении многих лет создавал эти хиты. Это Константин Меладзе, без которого этих песен просто бы не было", — прямо со сцены сказала певица.

Похоже, как Вера Брежнева и говорила, они с Константином Меладзе действительно разошлись на положительной ноте и без скандалов.

Напомним, ранее Вера Брежнева прокомментировала хейт, с которым сталкивается из-за того, что до начала полномасштабной войны жила и работала в России. Также артистка вспомнила, как занималась волонтерством вместе со своей мамой.

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