Вера Брежнева неожиданно стала проводницей и показала, как работала в вагоне поезда

Певица Вера Брежнева неожиданно сменила профессию и стала проводницей.

Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram. Однако исполнительница вышла в рейс не просто так, артистка приняла участие в специальном проекте от "Укрзализныци", чтобы поздравить железнодорожников с профессиональным праздником, который состоится 4 ноября.

Вера Брежнева вышла в рейс вместо одной из проводниц. Певица работала в третьем вагоне поезда, что курсирует с Киева к Жмеринке, Винницкая область. Артистка делилась видео, где показывала, как прошел ее рабочий день проводницы.

Вера Брежнева показала, как работала проводницей в вагоне поезда

"Когда я училась в Днепровском институте инфраструктуры и транспорта, друзья шутили, что из меня выйдет или проводница, или стрелочница. Стала певицей, институт не закончила, но любовь к железнодорожному транспорту осталась со мной навсегда. Так что я без раздумий согласилась на предложение выйти в рейс вместо одной из проводниц в специальном проекте "Укрзализныци" ко Дню железнодорожника, который отмечают 4 ноября", — поделилась артистка.

Напомним, недавно Вера Брежнева из-за границы вернулась в Киев. Певица посетила один из пяти концертов "Океана Эльзы" в киевском "Дворце спорта". Исполнительница на мероприятие пришла не сама, а с загадочным мужчиной. Редакции сайта ТСН.ua удалось получить эксклюзивные фото.

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