Вера Брежнева нежно поздравила маму с 72-летием и показала, как отдыхает с ней в Италии

Певица Вера Брежнева поздравила маму Тамару Галушко с днем рождения.

Сегодня, 8 июня, родному человеку звезды исполнилось 72 года. К слову, незадолго до праздника Вера с мамой отправились на отдых в Италию. Так, важное событие Тамара Галушка встретила за границей. А уже с утра Брежнева поздравила именинницу цветами и опубликовала ее редкое фото.

"Сегодня мой любимый день. Для самой прекрасной мамы. 72", - подписала фото Вера.

Вера Брежнева с мамой на отдыхе в Италии / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева с мамой на отдыхе в Италии / Фото: instagram.com/ververa

Также певица показала, как проходят ее будни в Италии. В частности, вместе с подругой, дизайнером Екатериной Сильченко, они посещают классы йоги и делают уходовые процедуры. Сама Брежнева опубликовала, как катается на велосипеде и выходит на прогулки с домашними питомцами. Кстати, активный отдых выбрала и мама знаменитости. Так, вместе с подругой Тамара Галушка также катается на велосипеде в живописной Италии и наслаждается отдыхом.

Вера Брежнева с мамой на отдыхе в Италии / Фото: instagram.com/ververa

Мама Веры Брежневой на отдыхе в Италии / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева с мамой на отдыхе в Италии / Фото: instagram.com/ververa

Напомним, недавно Вера Брежнева неожиданно показалась с певицей Светланой Тарабаровой в Украине и рассказала, как они вместе время с пользой провели.

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