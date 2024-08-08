Вера Брежнева обнажилась на камеру и топлес попозировала на коне

Певица Вера Брежнева топлес позировала на коне и покорила пикантными фото.

Исполнительница снялась в довольно смелом и откровенном фотосете, результатом которого уже успела поделиться в своем Instagram. Артистка позировала перед объективом фотокамеры на коне и на фоне морского побережья. В частности, певица продемонстрировала нежный образ.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Впрочем, не обошлось и без пикантных фотографий. На снимках Вера Брежнева смело обнажилась и топлес попозировала на коне. Из одежды исполнительница оставила на себе только белые широкие брюки. Артистка обнимала скакуна и нежно позировала перед камерой.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

В комментариях под фото ошеломленные подписчики делились своими впечатлениями от откровенного фотосета исполнительницы. Веру Брежневу просто засыпали комплиментами и отметили, что она выглядит непревзойденно.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Кроме того, даже звездные коллеги не прошли мимо фотографий. Свои комментарии с комплиментами под снимками артистки оставили рэпер Позитив, певица TAYANNA, дизайнер Катя Сильченко и другие.

Напомним, недавно американская певица Мадонна покорила своими снимками топлес. Также исполнительница заинтриговала новым романом с молодым бойфрендом.

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