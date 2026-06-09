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- Гламур
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Вера Брежнева очаровала фото с 74-летней мамой и покорила ее стильным видом в кругу внуков
Звезда похвасталась своей именинницей.
Украинская певица Вера Брежнева порадовала поклонников редкими семейными кадрами и поздравила маму с днем рождения.
Особую подборку фотографий артистка опубликовала в Instagram по случаю 74-летия своей мамы — Тамары Галушки. На фото именинница предстала в разные периоды жизни, но на каждом кадре поражала ухоженным видом, элегантностью и чувством стиля.
Певица показала как современные, так и архивные снимки. На некоторых из них Тамара Галушка проводит время с семьей, путешествует и наслаждается отдыхом. Также Брежнева поделилась редкими семейными фотографиями, где мама позирует вместе с внуками на побережье и со своими четырьмя дочерьми возле дома.
«Мама. 74», — лаконично подписала фото артистка.
В комментариях поклонники сразу засыпали именинницу комплиментами. Многие отметили, что мама певицы выглядит невероятно молодо и является настоящим примером женской красоты и элегантности. Среди пожеланий можно было увидеть десятки теплых слов в адрес Тамары Галушки от пользователей, семьи и звезд.
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