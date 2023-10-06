Вера Брежнева подтвердила, что развелась с Константином Меладзе

Экс-певица Вера Брежнева, которая сейчас выступает под псевдонимом VERA, впервые официально прокомментировала слухи о том, что рассталась с композитором Константином Меладзе.

Артистка расстроила своих поклонников, признавшись, что это действительно так. О личном исполнительнице рассказала, представив свой мини-альбом на украинском языке под названием "Дякую", в котором выступила соавтором треков.

В пластинке говорится о трансформации, переосмыслении и разводе, о котором артистка вспомнила впервые в посте на своей Instagram-странице и чем официально подтвердила, что уже не находится в отношениях.

Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись / Фото: facebook.com/BrezhnevaVera

"Война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос… Все это в моем мини-альбоме "Дякую", – лаконично написала певица в Instagram.

Вера Брежнева и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Следом VERA представила новую атмосферную видеоработу "Ніч мине" – наиболее лирическую песню из альбома. В видео артистка появляется в загадочном образе покинувшей свою клетку птички. В тексте песни говорится о любви, которая помогает не сойти с ума в мире, который сдурел.

"Сегодня важно оставаться собой и иметь кого-то, с кем можно пройти через все эти испытания. Надо держаться и находить точки опоры. Надо держать за руку своего любимого человека, пока мы живы", – прокомментировала песню "Ніч мине" VERA.

Отметим, что слухи о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались, распространяются с июня 2022 года. Поговаривали, что супруги разошлись из-за разных взглядов на полномасштабную войну в Украине. Как известно, Брежнева с началом российского вторжения прекратила любое сотрудничество со страной-террористкой, осудила вторжение РФ в Украину и уехала помогать украинцам. Между тем, Константин Меладзе свою позицию никоим образом не высказал. Говорили, что после начала полномасштабной войны в Украине продюсер некоторое время оставался в РФ, а позже уехал на свою виллу в Испанию, где отсиживается и молчит о войне в родной Украине.

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