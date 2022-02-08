Вера Брежнева ответила на возмущение по поводу разницы в возрасте со старшим на 18 лет Меладзе

Артистка ответила своим поклонникам.

Певица Вера Брежнева подумала о разнице в возрасте со своим мужем, продюсером Константином Меладзе.

Так, артистка поделилась, что часто пользователи выражают возмущение по поводу того, что ее избранник старше нее на 18 лет. В Instagram-stories исполнительница поделилась, что это отнюдь не мешает супругам строить гармоничные отношения.

instagram.com/ververa

"Счастье зависит не от возраста… А когда слушаешь свое сердце, доверяешь его выбору, уважаешь себя и партнера, когда работают над отношениями оба и равнозначно, когда компромиссы не односторонни, когда совпадают ценности и принципы. Когда вы выбираете друг друга каждый день. Когда прощаете друг другу ошибки и помогаете их дальше избежать. Еще много всего важно иметь в виду и соблюдать.Отношения — это такой же труд, как и любая работа. Поэтому, приходя с работы, тоже нужно работать, но в другом ключе. Идеальных отношений не бывает. Это путь. Со своими трещинами, шершавостями и скользкими участками", – поделилась звезда.

instagram.com/ververa

Вера добавила, что когда есть любовь и желание быть с партнером и вместе развиваться, разница в возрасте точно не помеха. Также исполнительница отметила, что если люди не любят друг друга, то им мешает и возраст, и голос друг друга, и недостатки, и даже преимущества раздражают.

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