Вера Брежнева поделилась редкими кадрами с 22-летней дочерью, живущей в США

Певица Вера Брежнева после продолжительной разлуки встретилась со своей дочерью Соней, живущей в Лос-Анджелесе.

Звездная мамочка специально прилетела в Америку, чтобы поздравить дочь с 22-летием. В сторbc в Instagram Брежнева поделилась редкими кадрами рядом со взрослой Соней.

Певица вместе с дочерью сначала отправилась в одно из местных заведений на завтрак, что уже стало традицией в их семье. Улыбающаяся Соня позировала в кадре с короткими белокурыми волосами.

Фото: instagram.com/ververa

В день рождения дочери Брежнева вспомнила тот же день 22 года назад. Исполнительница поделилась, что перед родами ей очень захотелось съесть борща.

"22 года назад в моей жизни случилось первое настоящее чудо. Я родила дочь. Подождите, перемотка назад. Я проснулась, дико захотела борща на завтрак, но вдруг отошли воды. И дальше уже 22 года, как в тумане", — в шутку рассказала Вера .

Фото: instagram.com/ververa

Фото: instagram.com/ververa

Также певица поделилась милым фото, на котором занимала Соню. Стоит отметить, что девушка очень похожа на свою звездную маму, правда, немного выше.

Вера Брежнева с дочерью Соней / Фото: instagram.com/ververa

Напомним, Соня родилась в отношениях Веры Брежневой с Виталием Войченко. Несколько лет пара жила в незарегистрированном браке. Во втором браке с бизнесменом Михаилом Киперманом певица сменила свою фамилию и дочери по фамилии мужа.

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