- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 1 мин
Вера Брежнева похвасталась роскошным отдыхом на яхте и раскрыла, где находится
43-летняя знаменитость продемонстрировала, где отдыхает и чем занимается.
Певица Вера Брежнева показала, как выглядит ее отдых на природе.
Артистка поделилась новыми фото в Instagram, где позирует с распущенными волосами и минимумом косметики. Для съемок она выбрала кремовый асимметричный топ, создав лаконичный и одновременно эффектный образ.
Пост она дополнила короткой надписью "Венеция", чем дала понять поклонниками, что отпуск проходит в Италии. Также она обнародовала свой красивый вид из окна номера — ярко светит солнце, лазурная вода вокруг и лодка, проплывающая мимо.
Фанатам артистки очень понравились кадры с отдыха и они начали писать кумиру комплименты и пожелания хорошего уикенда:
Любимая Вера… Нежная, воздушная, очаровательная — люблю тебя!
Вы невероятно очаровательная красавица!
Такая нежная, свежая, чудесная Верочка. Как цветочек!
Напомним, летом Вера Брежнева воссоединилась с семьей за границей. Певица продемонстрировала, как выглядит ее мама и младшая дочь.