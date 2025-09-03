Вера Брежнева похвасталась роскошным отдыхом на яхте и раскрыла, где находится

Вера Брежнева / © instagram.com/ververa

Реклама

Певица Вера Брежнева показала, как выглядит ее отдых на природе.

Артистка поделилась новыми фото в Instagram, где позирует с распущенными волосами и минимумом косметики. Для съемок она выбрала кремовый асимметричный топ, создав лаконичный и одновременно эффектный образ.

Пост она дополнила короткой надписью "Венеция", чем дала понять поклонниками, что отпуск проходит в Италии. Также она обнародовала свой красивый вид из окна номера — ярко светит солнце, лазурная вода вокруг и лодка, проплывающая мимо.

Реклама

Вера Брежнева / © instagram.com/ververa

Сторис Веры Брежневой / © instagram.com/ververa

Фанатам артистки очень понравились кадры с отдыха и они начали писать кумиру комплименты и пожелания хорошего уикенда:

Любимая Вера… Нежная, воздушная, очаровательная — люблю тебя!

Вы невероятно очаровательная красавица!

Такая нежная, свежая, чудесная Верочка. Как цветочек!

Напомним, летом Вера Брежнева воссоединилась с семьей за границей. Певица продемонстрировала, как выглядит ее мама и младшая дочь.