Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
183
Время на прочтение
1 мин

Вера Брежнева похвасталась роскошным отдыхом на яхте и раскрыла, где находится

43-летняя знаменитость продемонстрировала, где отдыхает и чем занимается.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Вера Брежнева

Вера Брежнева / © instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева показала, как выглядит ее отдых на природе.

Артистка поделилась новыми фото в Instagram, где позирует с распущенными волосами и минимумом косметики. Для съемок она выбрала кремовый асимметричный топ, создав лаконичный и одновременно эффектный образ.

Пост она дополнила короткой надписью "Венеция", чем дала понять поклонниками, что отпуск проходит в Италии. Также она обнародовала свой красивый вид из окна номера — ярко светит солнце, лазурная вода вокруг и лодка, проплывающая мимо.

Вера Брежнева / © instagram.com/ververa

Вера Брежнева / © instagram.com/ververa

Сторис Веры Брежневой / © instagram.com/ververa

Сторис Веры Брежневой / © instagram.com/ververa

Фанатам артистки очень понравились кадры с отдыха и они начали писать кумиру комплименты и пожелания хорошего уикенда:

  • Любимая Вера… Нежная, воздушная, очаровательная — люблю тебя!

  • Вы невероятно очаровательная красавица!

  • Такая нежная, свежая, чудесная Верочка. Как цветочек!

Напомним, летом Вера Брежнева воссоединилась с семьей за границей. Певица продемонстрировала, как выглядит ее мама и младшая дочь.

