Вера Брежнева показала 71-летнюю маму-красавицу и трогательно обратилась к ней

Певица Вера Брежнева показала редкие кадры с мамой Тамарой Галушкой.

Так, артистка в своем фотоблоге впервые за длительное время показалась с мамой на солнечных снимках. В частности, звезда и ее родной человек попозировали на фоне парка. Для прогулки Тамара Галушка выбрала леопардовую блузку, а ее дочь – нюдовый тренч. Особое значение мама певицы придала украшениям на шее и надела патриотическое сине-желтое колье.

Вера Брежнева с мамой / Фото: instagram.com/ververa

Душевные кадры с самым родным человеком Вера сопроводила аудио со следующими словами: "Дорогая мама, спасибо тебе! Спасибо тебе, что озарила мой путь, когда я терялась в темноте". А в конце слышен звонкий смех Тамары Витальевны.

"Поздравляю с Днем матери, дорогая! Материнская любовь, сила и мудрость укрепляют, вдохновляют и окрыляют", — восхитила подписью Вера.

Также по случаю праздника Брежнева перепостила себе сторис дочери Сони Киперман, где она поздравляет ее с Днем матери. На архивном кадре совсем маленькая Соня красит родного человека.

Вера Брежнева с дочерью / Фото: instagram.com/ververa

Кстати, недавно ведущий Григорий Решетник показал свою маму и тещу. Как оказалось, женщины очень похожи между собой.

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