Вера Брежнева показала архивное фото, где предстает с черными и короткими волосами

Артистка тогда отдыхала в детском лагере.
Певица Вера Брежнева решила вспомнить свою молодость.
Звезда поделилась архивными фотографиями, на которых изображена с черными и короткими волосами. Вера говорит, что фото было сделано в детском лагере.
Артистка точно не помнит, сколько ей тогда было лет. Однако исполнительница говорит, что, возможно, 15.
"Какая я здесь классная, спортивная и стильная. Я была активной девушкой. Участвовала во всех конкурсах, во всех детских лагерях, где я отдыхала", — вспомнила Вера.
Поклонники оценили архивные фото артистки. Хотя, некоторые и не узнали ее. В частности, в комментариях писали следующее:
- Круто! Но с белыми волосами намного лучше!
- Да? Я бы и не узнал. Если бы ты не написала.
- А я и не поняла, где вы изображены не фотографии!
Напомним, недавно Вера Брежнева решила похвастаться своим аппетитным бюстом. Тогда знаменитость позировала перед камерой в эффектной обтягивающем платье.