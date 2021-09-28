Вера Брежнева показала архивное фото, где предстает с черными и короткими волосами

Вера Брежнева показала архивное фото, где предстает с черными и короткими волосами

Артистка тогда отдыхала в детском лагере.

Певица Вера Брежнева решила вспомнить свою молодость.

Звезда поделилась архивными фотографиями, на которых изображена с черными и короткими волосами. Вера говорит, что фото было сделано в детском лагере.

Вера Брежнева в детском лагере / instagram.com/ververa

Артистка точно не помнит, сколько ей тогда было лет. Однако исполнительница говорит, что, возможно, 15.

"Какая я здесь классная, спортивная и стильная. Я была активной девушкой. Участвовала во всех конкурсах, во всех детских лагерях, где я отдыхала", — вспомнила Вера.

Вера Брежнева в молодости / instagram.com/ververa

Поклонники оценили архивные фото артистки. Хотя, некоторые и не узнали ее. В частности, в комментариях писали следующее:

Круто! Но с белыми волосами намного лучше!

Да? Я бы и не узнал. Если бы ты не написала.

А я и не поняла, где вы изображены не фотографии!

Напомним, недавно Вера Брежнева решила похвастаться своим аппетитным бюстом. Тогда знаменитость позировала перед камерой в эффектной обтягивающем платье.

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