Вера Брежнева показала, как в изысканном ресторане Парижа отпраздновала 43-летие

В праздничный день исполнительница также обратилась к фанатам.

Украинская певица Вера Брежнева 3 февраля отметила день рождения.

Знаменитости исполнилось 43 года. Особенный день певица провела за границей, а именно в Париже, где проходит Неделя моды. Артистка отправилась в один из изысканных ресторанов города. Вера Брежнева надела черное платье с перьями, образ она дополнила аксессуарами, а волосы собрала в пучок.

В свой день рождения Вера Брежнева не устраивала громких празднований. Она собрала ближайших и самых родных ей людей в одном из изысканных ресторанов Парижа, с которыми и разделила особенный день.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Кстати, Веру Брежневу с днем рождения поздравило немало звезд и поклонников. Артистка отметила, что видела все теплые сообщения и очень благодарна за трогательные слова.

"Я чувствую любовь! Так тронули все ваши прекрасные слова! Рада поделиться с вами своей любовью!" – прокомментировала исполнительница.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Напомним, недавно старшая дочь Веры Брежневой по случаю дня рождения мамы показала их ранее невиданные фото. На кадрах певица была изображена еще совсем молодой.

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