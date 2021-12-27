Вера Брежнева показала, каким подарком порадовала своего мужа Меладзе

Также звезда похвасталась семейным фото.

Певица Вера Брежнева не стала ждать новогодних праздников, а уже начала задаривать подарками своего мужа, продюсера Константина Меладзе.

К тому же артистка однозначно знает, чем порадовать своего любимого. Вера повела Константина в консерваторию наслаждаться симфоническим оркестром.

Вера Брежнева с Константином Меладзе посетили консерваторию / instagram.com/ververa

"Идеальный праздничный вечер. Подарок моему мужу", – поделилась Вера.

Кроме того, артистка показала в своем Instagram редкое фото со своим мужем. Счастливые супруги сделали селфи в консерватории. К слову, Константину однозначно понравился столь оригинальный подарок от своей любимой.

Вера Брежнева с Константином Меладзе посетили консерваторию / instagram.com/ververa

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