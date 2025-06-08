Вера Брежнева показала маму в день ее 73-летия: как выглядит Тамара Галушка сейчас и в детстве

Вера Брежнева / © instagram.com/ververa

Реклама

Певица Вера Брежнева сообщила о празднике в семье - 8 июня ее мама Тамара Галушка празднует день рождения.

Самый родной человек артистки встречает 73-й год жизни. По этому особому случаю Вера посвятила имениннице сторис в фотоблоге и нежно обратилась к ней. Певица опубликовала фото с мамой, которое сделала во время их прошлогоднего отдыха в Италии в этот период. На изображении семья предстала в белоснежных нарядах на фоне виллы.

"Счастливого дня рождения нашей королеве", - поздравила звезда.

Реклама

Вера Брежнева с мамой

Кроме артистки, к Тамаре Галушке также обратились и ее внуки - дети Веры Брежневой. Так, Сара Киперман в фотоблоге показала одно из фото бабушки, которая попозировала в стильном образе и написала: "С днем рождения, бабушка".

Тамара Галушка

Между тем Соня Киперман нашла архивное фото бабушки-именинницы и показала, как Тамара Галушка выглядела в детстве. В то же время, как и остальные члены семьи, девушка поздравила ее щемящими словами: "С днем рождения, самую дорогую и важную женщину в моей жизни, мою прекрасную бабушку".

Тамара Галушка

Напомним, недавно звездный тренер Анита Луценко показала свою дочь Мию в ее девятый день рождения и удивила, как она подросла.